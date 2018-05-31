Дитину на велосипеді у Києві збило авто поліції, яке було на спецзавданні: відкрито справу

Авто поліції, яке 31 травня збило 13-річного велосипедиста у Києві, виконувало спецзавдання. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Автопригода із участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, трапилася на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21-ї години. "Фольксваген" збив хлопчика, який їхав на велосипеді. У результаті дитина отримала тілесні ушкодження, "швидка" доставила його в лікарню", – мовиться у повідомленні правоохоронців.

На місці працює слідчо-оперативна група, працівники районної прокуратури та управління внутрішньої безпеки.

"Проводиться огляд місця аварії та встановлюються всі обставини ДТП. Після проведення першочергових слідчих дій буде визначено орган, що проводитиме розслідування", – додали у поліції.

Зазначається, що обоє працівників поліції, які перебували в автомобілі, у присутності громадян та понятих пройшли тест на "драгері": прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь.

Окрім того, поліцейських доставляють до лікаря-нарколога, щоб відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп’яніння.

Нагадаємо, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.



В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.