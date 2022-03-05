Дітки записали відео для рятувальників: дякують за їхню роботу в час війни

5 березня 2022 , 18:04
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Джерело:

фейсбук ДСНС

Маленькі діти записали для рятувальників Кіровоградщини відео. Вони подякували надзвичайникам за те, що вони роблять у час війни.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в умовах війни виконують важливу місію – допомагають ліквідовувати наслідки ворожих атак та сприяють евакуації населення з місць активних обстрілів.

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Діти записали відео для рятувальників

Ось таку подяку записали дітки для рятувальників Кіровоградщини, які допомагають евакуювати людей з населених пунктів, обстріляних ворогом,
– зазначили в ДСНС.

У відомстві наголосили, що Україну нікому не вдасться перемогти. Адже у країні підростають такі чудові українці й україночки.

Дітки дякують рятувальникам: дивіться відео

Нагадаємо, у місті Ірпінь, що на Київщині, рятувальники активно допомагають місцевому населенню дістатися до безпечного місця. Адже ворог продовжує атаки.

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Автор: Наталія Пристанська