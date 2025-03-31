У центрі Львова нетверезий чоловік сів за кермо дитячої машинки: поліція склала адмінпротокол

Увечері неділі, 30 березня, у центрі Львова за кермом дитячої машинки їхав нетверезий чоловік. Патрульні склали протокол про адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET. Видання посилається на поліцію міста.

Дивіться також Жорстоке побиття дівчини у Львові: поліція встановила особу неповнолітньої нападниці

Що відомо про інцидент

Інцидент стався на пішохідному переході проспекту Свободи поблизу Львівської національної опери. Однак правоохоронці не підтвердили факт ДТП – обійшлося без постраждалих і технічних ушкоджень автомобіля.

На чоловіка винесли постанову про появу в громадських місцях у пʼяному вигляді за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачене покарання – штраф до 85 гривень.

Нагадаємо, нещодавно в електротранспорті, на фасадах житлових будинків, а також у ЗВО Львова розвісили постери з рекламою російського телеграм-каналу, де закликали до диверсій. Поліція вже встановила 3 причетних, за ІПСО можуть стояти російські спецслужби.

Плакати з проросійською рекламою розклеїв 32-річний уродженець Калуша Івано-Франківської області, який буцімто отримав завдання від 32-річного співвласника львівської рекламної фірми. Друк постерів організував 56-річний уродженець Бучача Тернопільської області.