Укрпошта запустила конкурс на нову різдвяну марку: проголосувати може кожен

Українці вже традиційно можуть обрати дизайн поштової марки. Відповідне голосування до зимових свят оголосила Укрпошта. Звичайно ж, не забули про таку бажану перемогу та наших захисників.

Українцям запропонували обрати марку до свят. Відповідне голосування оприлюднив очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

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"Підтекст, який зможуть прочитати лише українці"

Загалом в Укрпошті запропонували 5 варіантів марки. Однак, Ігор Смілянський зазначив, що кожен ескіз заслуговує на овації.

У кожного своя душа та власна інтерпретація українського Різдва та Нового Року в умовах війни. Всі вони різні, але підтекст, який можуть прочитати лише українці, там насправді один,

– підкреслив гендиректор Укрпошти.

Зокрема, на марках зобразили мрії про перемогу та наших героїв, що кожної хвилини протистоять російському агресору.

Українці можуть обрати марку з 5 варіантів:

Дитячі мрії.

Колядники та український воїн.

Щастя – бути разом.

Роз'єднані війною.

Під захистом Святого Миколая.

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Голосування триватиме до ранку 4 листопада

Смілянський зазначив, що голосування за марку триватиме орієнтовно до 8 години ранку 4 листопада. Обрати бажаний ескіз можна у соцмережах Укрпошти та Ігоря Смілянського. Результати голосування оприлюднять 7 листопада у фейсбуці.

До речі, станом на 17 годину 1 листопада за марку вже проголосували понад 13 тисяч українців. В Укрпошті анонсували, що марку випустять у грудні.

Давайте декілька хвилин подумаємо про новий, переможний 2023 рік та оберемо марку, яка буде на листах та листівках військовим, родинам та друзям,

– закликав голосувати Ігор Смілянський.

Зауважимо, що це вже не перше голосування від Укрпошти. Зокрема, у травні українці обрали вже третю воєнну марку. Найбільше людям сподобалася "Доброго вечора, ми з України"

До речі, у листопаді вийде марка "Кримський міст на біс!". Передзамовлення вже можна зробити на сайті Укрпошти за посиланням.

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