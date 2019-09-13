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      Дівчата влаштували еротичну фотосесію під мерією Одеси: фото 18+

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      В Одесі дівчвата влаштували біля мерії еротичну фотосесію
      В Одесі дівчвата влаштували біля мерії еротичну фотосесію / Одесса Медиа

      Дівчата влаштували відверту фотосесію поруч з будівлею міськради. Робітників установи спантеличив зовнішній вигляд дівчат, проте останньою краплею стали фаєри.

      Інцидент трапився 13 вересня навпроти будівлі Міськради. До приїзду поліції напівоголених дівчат знимкували одразу кілька фотографинь, повідомляє Одесса медиа.

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      Прес-секретар віце-мера Микола Покровський зазначив, що учасників зйомки тричі просили змінити місце фотосесії.

      Окрім того, їх запевнили, що вони без проблем можуть влаштовувати такі заходи, але лише до 8:00 ранку.

      Проте дівчата ігнорували прохання, тому співробітникам мерії довелось викликати поліцію. Посміхнувшись, "порушниці" зібрали речі та пішли. 

      В Одесі дівчата влаштували під мерією еротичну фотосесію

      Дівчат, які влаштували відверту фотосесію в Одесі, вигнала поліція: відео

       

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      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Одеси
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