Вбивство протестувальника в Білорусі: дівчина впізнала на відео свого брата
Дівчина, дивлячись кадри вбивства силовиками протестувальника у Білорусі, впізнала на них свого брата. Вона підтвердила, що це саме Олександр Тарайковський.
Про те, що на кадрах вбивства саме Тарайковський, заявила його сестра. Про це повідомляють у телеграм-каналі Life Shot.
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Дівчина впізнала свого брата за одягом. Вона не сумнівається, що на відео розстрілу протестувальника – дійсно її брат.
Відео вбивства мітингувальника:
Що відомо про вбивство Тарайковського
Чоловік загинув у ніч з 10 на 11 серпня під час протестів у Мінську. Це перша смерть, яку офіційно визнала влада Білорусі. МВС стверджує, що в руках у протестувальника розірвалась граната, але це може бути не так.
На кадрах не видно вибуху, але помітно спалах від місця, де стояли силовики. Дружина загиблого теж впізнала його. Вона каже, чоловік вийшов з дому в одних шортах, і, звичайно, ніякої гранати він не мав.
Протести у Білорусі: головне
- Після виборів президента, у яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко, незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації.
- ОМОНівці почали жорстоко розганяти демонстрантів, застосовуючи проти них грубу силу та зброю. Силовики затримували не лише мітингувальників, але й перехожих на вулицях.
- За кілька днів протестів вже затримано близько 7 тисяч людей, сотні демонстрантів поранені, кілька білорусів загинули.