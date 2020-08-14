Дівчина, дивлячись кадри вбивства силовиками протестувальника у Білорусі, впізнала на них свого брата. Вона підтвердила, що це саме Олександр Тарайковський.

Про те, що на кадрах вбивства саме Тарайковський, заявила його сестра. Про це повідомляють у телеграм-каналі Life Shot.

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Дівчина впізнала свого брата за одягом. Вона не сумнівається, що на відео розстрілу протестувальника – дійсно її брат.

Відео вбивства мітингувальника:

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020

Що відомо про вбивство Тарайковського

Чоловік загинув у ніч з 10 на 11 серпня під час протестів у Мінську. Це перша смерть, яку офіційно визнала влада Білорусі. МВС стверджує, що в руках у протестувальника розірвалась граната, але це може бути не так.

На кадрах не видно вибуху, але помітно спалах від місця, де стояли силовики. Дружина загиблого теж впізнала його. Вона каже, чоловік вийшов з дому в одних шортах, і, звичайно, ніякої гранати він не мав.

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