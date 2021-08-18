Дівчина білоруського активіста Шишова досі не може поховати його тіло
Джерело:"Жыве"
Дівчина білоруського активіста Віталія Шишова, якого у серпні знайшли повішеним у київському парку, досі не може поховати хлопця. Божена Жолудь розповіла, що прокуратура затягує час з видачею тіла.
За словами дівчини, у відомстві постійно знаходять виправдання. Вона не планує виїжджати з України, а буде добиватися розслідування справи.
До теми Він для нас ніхто, – Лукашенко про загиблого білоруського опозиціонера Шишова
Як розповіла Жолудь, коли вона запитувала у морзі, чи зможе поховати тіло Шишова у відкритій труні, їй дали зрозуміти, що питання в іншому – чи матиме вона взагалі можливість хоча б його переодягнути.
Дівчина також заявила про намір піти у прокуратуру Києва щодо конкретної відмови.
Я досі не можу забрати його тіло. Не дає дозвіл прокуратура. То документи їм не підходять, хоча все є. Потім нібито знову якісь слідчі дії призначають,
– заявила вона.
Дізнайтеся більше У Києві пройшла акція на підтримку білоруських політв'язнів: вшановували пам'ять Шишова – фото
Смерть активіста Шишова: коротко
- Громадянина Білорусі Віталія Шишова 3 серпня знайшли повішеним в одному з парків Києва. Друзі активіста кажуть, що його могли вбити російські або білоруські спецслужби.
- Поліція розпочала кримінальне провадження у справі за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці перевіряють усі версії трагедії.
- За словами Лукашенка, Шишов для Білорусі був ніким. У такий спосіб він спробував виправдати закиди щодо можливої причетності його режиму до загибелі активіста.