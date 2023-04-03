Тут не про демократію – це національна безпека: дівчина з Маріуполя рознесла УПЦ МП

Дівчина, яка врятувалася з Маріуполя, потужно рознесла фанатів УПЦ МП, які слухають маячню патріарха Кірілла. Українка зауважила, що мовиться про національну безпеку.

Дівчина зауважила: її шокує те, що серед прихильників УПЦ МП є молоді люди, яким російська пропаганда вже встигла промити мізки. Важко уявити, чим вони взагалі керуються, коли озвучують свої нісенітниці.

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Як їх вигнати звідси, хто скаже? Як їх вигнати? Яка демократія, про що ви? Тут не може бути демократії. Це національна безпека! Армія, мова, віра! Коли це всі зрозуміють?

– зауважила дівчина.

Раніше мережу захопило звернення жінки на ім'я Любов. Вона заявила, що гнати російських попів треба було ще 30 років тому. Жінка наголосила на лицемірності УПЦ МП. Вони вдають, що моляться, а насправді бажають, аби всіх українців просто знищили.

Пані Любов впевнена, що епопея з виселенням попів завершиться добре. У Києво-Печерській лаврі не буде навіть їхнього духу.