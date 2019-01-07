Дівчина-боєць UFC жорстоко побила грабіжника: фото

Глава UFC Дана Уайт виклав фото в Instagram, на якому зображений чоловік після спроби пограбувати Поліанну Віану.

Злочинець спробував відібрати у спортсменки телефон, заявивши, що він озброєний. Дівчина зуміла дати відсіч нападнику. Спортсменка завдала кілька ударів, після чого провела больовий прийом.

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"Зліва – Поліана, один з бійців UFC. Праворуч – хлопець, який хотів її пограбувати", – підписав фото Уайт.

В результаті Віана віддала злочинця поліцейським. На обличчі нападника утворилося безліч гематом і синців.

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