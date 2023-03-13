Мріяла про Путіна і називала Росію "класною": на Харківщині оголосили про підозру дівчині

У січні українців обурила своїми заявами 24-річна жителька Луганщини Олена, яка в прямому ефірі у тіктоці заявила, що виступає за Росію та хоче до Путіна. Однак чомусь вона подалася з Луганщини не далі на Схід, за україно-російський кордон, а переїхала до Чугуєва, що в Харківській області.

Однак проти неї оперативно відкрили справу харківські слідчі, про що тоді повідомляв начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Обурливі заяви зрадниці України

6 січня Олена відповіла на запитання у соцмережі, що в Штати їхати не хоче. Натомість їй подобається Путін, який розв'язав в Україні війну, та країна-окупантка, через діяння жителів якої вона сама була вимушена покинути свою домівку.

Я до Путіна хочу. Хочу, щоб Путін приїхав. Я за Росію. Росія класна, а Україна – х**я,

– заявила тоді вона.

Тоді Сергій Болвінов підкреслив, що після проведення дізнання та збору всіх доказів в найкоротший час любительниці Путіна буде повідомлено про підозру, а справу скеровано до суду.

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У березні дівчині повідомили про підозру

13 березня до біженки з Луганщини Олени таки прийшли. Однак не російський диктатор, а правоохоронці, щоб повідомити про підозру за фактом колабораційної діяльності. Жінці інкримінували порушення частини 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Згідно зі статтею це правопорушення карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Чи буде ще якесь покарання – стане відомо після засідання суду.

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