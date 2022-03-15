Дівчину в Москві затримала поліція за цитування заповіді

У Росії люди продовжують протестувати проти вторгнення в Україну. Водночас рашистська поліція сумлінно виконує накази керівництва й затримує мітингувальників.

Уже відомі випадки, коли на громадян Росії складали протоколи через плакати без слів або просто чисті листки паперу. Цього разу в Москві затримали дівчину із надписом однієї із заповідей.

До теми За плакати без слів та чисті листки паперу в Росії затримують людей

Затримали за цитування заповіді

"У Москві біля храму Христа Спасителя затримали дівчину з плакатом "6 заповідь. Не вбий", – мовиться в повідомленні.

Тобто громадянку Росії затримали, за цитування однієї з 10 заповідей Божих просто поблизу храму.

Протести в Росії: останнє

Білоруси та росіяни почали "тихі протести", аби їх не арештувала поліція. Вони розклеюють у своїх містах плакати та вивішують український прапор на підтримку українського народу.

За даними російських ЗМІ, у Росії на мітингах проти війни з Україною вже затримали 628 людей у 35 містах. Зокрема в Москві затримали щонайменше 281 людину, у Санкт-Петербурзі – 136.

Журналісти та очевидці повідомляють, що російські силовики б'ють мітингувальників майже до півсмерті, перш ніж затримати. У мережі з'явились моторошні відео з протестів.

Актуально – У Москві на мітингу затримували за "два слова": дивіться відео