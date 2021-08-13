Неповнолітня зазнала удару електричного струму 13 серпня о 6 ранку. На місці працювала поліція.
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Вилізла аж на дах
Дівчина вилізла на дах вагона товарного потягу, коли він перебував на станції. Відомо, що вона хотіла сфотографуватися. Проте раптово підлітка вдарило електричним струмом. У результаті її відкинуло на рейки.
Дівчина отримала опіки кінцівок. Її відвезли до міської лікарні Харкова. Медики повідомляють, що стан здоров'я потерпілої – стабільний.
На місці працювали поліцейську Куп'янського районного відділу у Харківській області. Інформація про нещасний випадок зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Тривають слідчі дії.
Вразило струмом: останні випадки в Україні
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