У вересні Сили оборони уразили оборонний завод "Тольяттикаучук" у Самарській області Росії. Атаку уможливила диверсія зі знищення веж зв'язку з РЕБ, яка паралізувала координацію ППО ворога.

У партизанському русі "Атеш" оприлюднили архівні кадри спеціальної операції, здійсненої перед ударом 12 вересня. Виведення з ладу обладнання РЕБ дозволило українським силам безперешкодно обійти ворожу протиповітряну оборону.

Чому "Тольяттикаучук" важливий для армії ворога

Підприємство "Тольяттикаучук" є одним із провідних хімічних заводів Росії та постачає сировину для підприємств військово-промислового комплексу агресора. Завод спеціалізується на випуску синтетичного каучуку та компонентів для бронетехніки, автотранспорту, військової авіації й ракетного озброєння.

Як агенти "Атеш" здійснили диверсію: дивіться відео

Підпал у Толльяті: дивіться відео

Попередні удари по логістиці та системах РЕБ

Нагадаємо, "Атеш" вивів з ладу залізничну логістику росіян на Бєлгородщині. Тоді підпільники знищили релейні шафи біля населених пунктів Алексєєвка та Уразово, заблокувавши ешелон із постачанням на Куп'янському напрямку, а невдовзі у Самарі вивели з ладу вантажний тепловоз.

Крім того, Сили оборони розбили станцію придушення Starlink на Донеччині. Ліквідація таких станцій дозволяє військовим зберігати зв'язок на фронті та ефективніше скерувати удари безпілотників.