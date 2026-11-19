"Атеш" показав архівні кадри підготовки до удару по заводу у Тольятті
У вересні Сили оборони уразили оборонний завод "Тольяттикаучук" у Самарській області Росії. Атаку уможливила диверсія зі знищення веж зв'язку з РЕБ, яка паралізувала координацію ППО ворога.
У партизанському русі "Атеш" оприлюднили архівні кадри спеціальної операції, здійсненої перед ударом 12 вересня. Виведення з ладу обладнання РЕБ дозволило українським силам безперешкодно обійти ворожу протиповітряну оборону.
Чому "Тольяттикаучук" важливий для армії ворога
Підприємство "Тольяттикаучук" є одним із провідних хімічних заводів Росії та постачає сировину для підприємств військово-промислового комплексу агресора. Завод спеціалізується на випуску синтетичного каучуку та компонентів для бронетехніки, автотранспорту, військової авіації й ракетного озброєння.
Як агенти "Атеш" здійснили диверсію: дивіться відео
Підпал у Толльяті: дивіться відео
Попередні удари по логістиці та системах РЕБ
Нагадаємо, "Атеш" вивів з ладу залізничну логістику росіян на Бєлгородщині. Тоді підпільники знищили релейні шафи біля населених пунктів Алексєєвка та Уразово, заблокувавши ешелон із постачанням на Куп'янському напрямку, а невдовзі у Самарі вивели з ладу вантажний тепловоз.
Крім того, Сили оборони розбили станцію придушення Starlink на Донеччині. Ліквідація таких станцій дозволяє військовим зберігати зв'язок на фронті та ефективніше скерувати удари безпілотників.