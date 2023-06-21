Окупанти заявили про пошкодження залізниці у Феодосії: у мережі з'явилось відео

Окупаційна влада Криму 21 червня заявила про чергову диверсію. Бідкаються, що невідомі пошкодили залізницю в районі Феодосії. Тож, рух поїздів тимчасово довелось зупинити.

Про це повідомив кремлівська маріонетка, так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його даними, постраждалих унаслідок інциденту немає.

Дивіться також Ніхто забутим не залишиться, – ГУР про "бавовну" в Криму та інциденти з колаборантами

Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби,

– заявив Аксьонов.

При цьому "радник" Аксьонова Олег Крючков додав, що "у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички". Пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка пообіцяли відправити автобусами.

Про причини пошкодження залізничного полотна не повідомляється.

Згодом у телеграм-каналах поширили відео, заявивши, що на ньому саме нічний "бабах" на залізниці під Феодосією.

Диверсія на залізниці у Феодосії: відео

У Криму неспокійно