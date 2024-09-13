Чергова диверсія в Росії: чи готові тамтешні партизани піти далі

В Росії регулярно стаються диверсії на військових об'єктах окупантів. Там є незгідні з режимом люди, які готові діяти.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що небайдужі люди продовжують тиснути на російську "воєнщину".

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Ще буде багато диверсій

На думку Світана, у Росії зараз активно дозрівають настрої, які приведуть до розвалу цієї країни. Там є національні кластери, які в перспективі могли б відділитися. І зараз небайдужі люди борються проти режиму.

З одного боку, йде тиск на російських окупантів та загалом на економіку. З іншого боку, йде боротьба за самовизначення, за вихід з-під гніту. Росія – тюрма народів. І ці народи розірвуть цю тюрму,

– зазначив Світан.

Звісно, паралельно в Росії тривають операції і від українських військових. Буквально нещодавно там здійснили диверсію на ділянці залізниці між Новим Осколом та Волоконовкою. Поблизу цього місця розташований населений пункт Валуйки, який є військовим хабом окупантів.

Через Валуйки пройшла не одна сотня тисяч російських окупантів. Поки дозволу на удари вглиб по Росії немає, доводиться робити такі диверсії. Як буде дозвіл – то цей хаб точно "підчистять",

– сказав Світан.

Зверніть увагу! ГУР МО разом з підпіллям організували диверсію на КПП росгвардії в Єкатеринбурзі. Це був акт відплати за організацію катівень на тимчасово окупованих територіях.