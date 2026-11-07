Близько 200 диверсій у ЄС за 4 роки: як уникнути вербування спецслужбами Росії за кордоном

Росія може бути причетна до близько 200 диверсій у Європі з 2022 року та дедалі частіше намагається вербувати для них українських біженців. Російські куратори використовують людей як розхідний матеріал, зокрема, для зриву військової допомоги.

Показовим прикладом ворожої активності став вересневий інцидент у румунському Брашові. Детальніше про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Які цілі ворога?

У розвідці нагадали, що тоді в Румунії спалахнула пожежа неподалік оборонного заводу Carfil SA. За інцидентом стояла курована російськими спецслужбами мережа агентів із громадянина України та двох білорусів.

Затримані на території Євросоюзу зловмисники готували серію подібних злочинів. Правоохоронці зафіксували, що спецслужби держави-агресорки системно шукають виконавців серед іноземців, аби "поповнити розхідний ресурс для диверсій".

За даними СЗРУ, найбільше диверсій (21%) із 2022 року припало на Польщу. Слідчі вже встановили понад 170 виконавців ворожих завдань, серед яких є й українці.

Основна увага російських кураторів зосереджена на польських залізничних коліях, логістичних вузлах, складах і військових підприємствах.

Основні цілі кремля: залякування європейців та підрив військової допомоги Україні. Тому Польща, через яку проходить її основний потік, стала головним об'єктом уваги російських спецслужб,

– пояснили у розвідці.

Залучення людей з українськими паспортами, додають у СЗРУ, дає Москві зручне алібі для заперечення власної причетності. Крім того, російська пропаганда розраховує розпалити антиукраїнські настрої серед громадян країн, які надали прихисток біженцям.

Пастка від кураторів

Вербувальники "полюють" на біженці з вразливим становищем: малозабезпечених, підлітків, вихідців з тимчасово окупованих територій або осіб із кримінальним минулим. Здебільшого їх шукають через тематичні групи з працевлаштування в месенджерах і соцмережах. Російські куратори дають завербованим завдання: від фото об'єкта до його підриву.

Як зазначили у відомстві, у більшості випадків агенти не отримують обіцяних коштів і швидко опиняються під шантажем з боку кураторів. Російські спецслужби ставляться до завербованих як до розхідного матеріалу, залишаючи їх сам на сам із загрозою тривалого ув'язнення.

Маркери небезпеки та протидія ворогу

Зазначається, що СЗРУ веде постійний обмін даними з європейськими партнерами для виявлення каналів вербування.

Головними маркерами небезпеки розвідники називають вимогу збереження конфіденційності відносин, пропозиції легко заробити за зйомку інфраструктури та спроби збору особистої інформації.

Дієвим способом уникнення вербування є звернення по правову допомогу до правоохоронних органів країни перебування або дипломатичного представництва України,

– наголосили в розвідці.