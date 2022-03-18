Дивимось на вас з небес, – великі українці ожили на екрані й звернулись до нащадків

Відомі українці звернулись до нащадків під час війни. Вони наголосили, що бачать велике горе, але правда та перемога буде за нами.

Так, на екранах ожили Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський та Василь Стус.

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Пророчі рядки

Волонтери зробили анімацію, в якій письменники зачитали вірш. Автора поезії не вказали. Починається вірш зі слів "Ми дивимось на вас з небес, ми бачимо велике горе". Однак закінчується пророчими рядками:

Горять вони, палають та повзуть назад. В свої багнюки дикі.

Але не мають, як завжди, сміливості царя скрутити.

У нас же буде все гаразд: і з ненькою, і з діточками.

Тому що так сказав Господь, а ми усі його благали.

Дивіться відеозвернення великих українців: