Дивіться нас щоп'ятниці, – Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Рада нацбезпеки та оборони не зупинятиметься на досягнутому. Глава держави анонсував, що можуть бути і нові санкції.

Про це Зеленський повідомив під час великої пресконференції 20 травня. Він відповів, зокрема, на питання щодо введення каральних обмежень проти Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.

До теми Головний пріоритет – будувати Україну без війни, – Зеленський

Буде ще багато всього, – Зеленський про рішення РНБО

Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас (засідання РНБО – 24 канал) щоп'ятниці,

– сказав Зеленський.

Зазначимо, що президент наголосив, що в РНБО входять представники різних органів влади. Тому рішення важко назвати "одноосібними чи диктаторськими". Зеленський навів приклад, коли голосували санкції проти Віктора Медведчука, то дехто не був "за". Щодо своєї участі у Раді нацбезпеки та оборони, то каже Зеленський, – це його конституційні обов'язки.

своєрідним підсумком двох років роботи. Мовиться про результати у конкретних реформах, подальші напрямки трансформації країни та плани на святкування 30-річчя Незалежності.

Зустріч президента з журналістами організували в ангарі ДП "Антонов". Пресконференція є