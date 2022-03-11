"Дивлюсь на маму, а вона вже стікає кров'ю": як окупанти розстрілювали автівки з Ірпеня

Журналісти "Радіо свобода" оприлюднили свідчення мирних українців, машини яких розстріляли російські окупанти біля села Стоянка Київської області.

Окупанти розтрощили Ірпінь, Бучу, Бородянку та ще кілька маленьких містечок та селищ під Києвом. Люди декілька тижнів сиділи в заручниках та чекали на "зелені коридори".

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Мирних українців, які намагались покинути цей жах на автівках, загарбники розстрілювали. Зокрема 6 березня біля села Стоянка росіяни розстріляли колону цивільних машин, коли мирні жителі евакуювалися з Ірпеня.

Дивлюся на маму, а вона вже спливає кров'ю,

– розповідає постраждала.

Точна кількість убитих та поранених під час цього розстрілу невідома. Люди досі не можуть забрати тіла своїх рідних.

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