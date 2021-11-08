Дивні маневри біля кордону, – Арестович про ситуацію на Донбасі
Джерело:24 канал
Олексій Арестович заявив, що кількість російських військ біля кордону України не збільшувалася з квітня 2021 року. Однак армія агресора кілька разів рухалася.
Арестович про 2 варіанти стягування російських військ до кордону
Зараз біля кордону України спостерігають "дуже специфічну ситуацію". Таку думку спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі висловив в ефірі одного з українських телеканалів.
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За пів року російські війська 2 – 3 рази починали рухатися. Частини та підрозділи маневрували, зображали відхід у пункти постійно дислокації, повернення. З середини жовтня почалися приблизно ті ж маневри. Природа цих маневрів поки що незрозуміла,
– сказав політик.
Він вважає, що така "гра м'язами" Росії пов'язана з енергетичними проблемами в Україні та Європі. Москва намагається у такий спосіб тиснути на керівництво України та західних партнерів. Крім того, Кремль намагається завадити нормандській зустрічі.
Водночас Арестович розглядає й іншу причину таких дій Росії – повномасштабне вторгнення.
"Можуть бути сформовані ударні угруповання. Конфлікт може перерости у повномасштабне вторгнення. Це може відбутися дуже швидко протягом місяця – двох", – наголосив спікер делегації.
Він запевнив, що українська розвідка працює у посиленому режимі.
Ситуація на Донбасі: головне
- 31 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю про начебто загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України. Журналісти заявили, що такі маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.
- Після того видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, які буцімто підтверджують інформацію про те, що Росія знову стягує війська до кордону України.
- Водночас у Міністерстві оборони України запевняють, що не фіксували збільшення військ.
- В Офісі Президента заяви американських ЗМІ назвали "елементами психологічного чи пропагандистського тиску".