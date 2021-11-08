Дивні маневри біля кордону, – Арестович про ситуацію на Донбасі

Олексій Арестович заявив, що кількість російських військ біля кордону України не збільшувалася з квітня 2021 року. Однак армія агресора кілька разів рухалася.

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Зараз біля кордону України спостерігають "дуже специфічну ситуацію". Таку думку спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі висловив в ефірі одного з українських телеканалів.

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За пів року російські війська 2 – 3 рази починали рухатися. Частини та підрозділи маневрували, зображали відхід у пункти постійно дислокації, повернення. З середини жовтня почалися приблизно ті ж маневри. Природа цих маневрів поки що незрозуміла,

– сказав політик.

Він вважає, що така "гра м'язами" Росії пов'язана з енергетичними проблемами в Україні та Європі. Москва намагається у такий спосіб тиснути на керівництво України та західних партнерів. Крім того, Кремль намагається завадити нормандській зустрічі.

Водночас Арестович розглядає й іншу причину таких дій Росії – повномасштабне вторгнення.

"Можуть бути сформовані ударні угруповання. Конфлікт може перерости у повномасштабне вторгнення. Це може відбутися дуже швидко протягом місяця – двох", – наголосив спікер делегації.

Він запевнив, що українська розвідка працює у посиленому режимі.

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