Дивні заяви, – у Москві поглузували зі слів Борреля про переговори в Женеві за участю ЄС

Росія не сприйняла заяву Жозепа Борреля про те, що ЄС хоче брати участь у переговорах, які 10 січня відбудуться між США та Кремлем. Офіційна Москва назвала це дивним.

Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу 30 грудня.

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Спершу вона розповіла, що 10 січня у Женеві відбудуться перемовини у форматі міжвідомчих делегацій США та Росії. Сторони обговорюватимуть питання "безпекових гарантій". Водночас лідери країн Джо Байден та Володимир Путін участі у дискусії брати не будуть.

Москва поглузувала зі слів Борреля

Раніше у Євросоюзі заявили, що також хочуть брати участь у переговорах. На цьому наполягає глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він заявив, що Європа не хоче та не повинна бути стороннім глядачем, рішення щодо якого ухвалюють над її головою.

Росія хоче вести переговори щодо архітектури європейської безпеки без участі Європейського Союзу – це абсурд. Ми цього не приймемо. Щодо нас нічого не вирішується без нашої присутності,

– заявив Боррель.

У Росії назвали заяви Борреля "дивними на тлі політики, що проводиться ЄС".

"Заяви Борреля про можливий внесок Брюсселя в переговори щодо євробезпеки виглядають дивно на тлі політики, що проводиться ЄС", – сказала Захарова.

Що цьому передувало

Раніше Кремль представив на розгляд НАТО та США "договори про безпеку" – це фактично ультиматум щодо не розширення Альянсу на Схід. Володимир Путін заявив, що у разі відмови відповідь Москви може бути "різною".

Що варто знати про Марію Захарову

Джо Байден відмовив Володимиру Путіну у вимозі надати гарантії не розширення НАТО на Схід. Президент США наголосив, що це вирішуватиме виключно Альянс , а не треті сторони.

Представниця МЗС Росії Захарова і раніше виступала з абсурдними заявами на адресу України та інших держав. Наприклад, у червні 2021 у відповідь на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи у Врбетіце вона сказала, що чехи швидше "дочекаються вуха від оселедця".

А у квітні Захарова звинуватила Київ та західні країни у веденні агресивної інформаційної кампанії з метою покласти на Росію відповідальність за ескалацію напруженості на Донбасі.