Дивно чути, що президент взяв питання на особистий контроль, – експерт про вбивство хлопчика

Про розслідування вбивства, як можуть розгортатися події, чому Аваков мовчить і не йде у відставку – у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини Михайло Каменєв.

Розслідування спрви

– Кримінальне провадження буде собі потрохи йти, щось будуть розслідувати, адвокати гнутимуть свою лінію. Це їхня робота, повноваження, функції і нехай її роблять. Навряд чи ми швидко отримаємо вирок. Такі справи швидко не вирішуються. Навіть, тому що їх можуть затягувати штучно. По кримінальному провадженні – ми будемо чекати.

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– Важливо – не втратити питання з фокусу уваги. Якщо кидати такі питання з первинного розголосу, то нічого не змінюватиметься. Також овинна бути реформа, має бути політична відповідальність. Ми поки навіть не чули, щоб міністр щось сказав.

Чому мовчить Аваков?

– Якщо я не помиляюся, то мовчить не тільки Арсен Аваков та заступники, а навіть його радники – Антон Геращенко, Зорян Шкіряк. Значить, у них немає ніякої позиції, чекають, що далі буде.

– Може, вони зараз знайдуть якусь інформацію, що хлопчик був п’яним. Не перший раз таке вже придумували. У Росії вже таке було, коли підробили судову експертизу і там було написано, що 4-річна дитина була напідпитку, тому сама себе покалічила.

– Я не знаю, чого мовчать. Якщо зараз про це вже всі говорять в парламенті вже дві фракції вимагали, щоб був якийсь звіт завтра на правоохранному комітеті. Треба давати хоч якійсь дороговкази.

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– З іншого боку, може й на краще, що мовчать. Я пам’ятаю, коли Арсен Аваков виступив щодо розгону МіхоМайдану біля парламенту. Він тоді сказав, що "класно ми прикрутили".

– Дивно чути, що президент взяв питання на особистий контроль і буде слідкувати. Цікаво, що він робитиме в рамках своїх повноважень – нічого. Навіть, якщо президент звернеться до слідчого або прокурора, то вже у будь-якому випадку буде вважатися тиском. І потім ці ж поліцейські можуть виграти у Європейському суді справ людини, якщо будуть казати, що нібито слідство було упереджене, бо було втручання з боку президента.

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Що відомо про вбивство хлопчика?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх швидко затримали і 4 червня суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід – по 60 діб під вартою без права внесення застави.



Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове проникнення. Витягнути її так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика: дивіться відео