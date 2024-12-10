В Дії з'являться нові послуги для військовослужбовців та їхніх рідних
10 грудня 2024, 17:44Читать новость на русском
Кабінет міністрів продовжує цифровізацію послуг для чинних і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Уряд запускає експериментальний проєкт.
Проєкт, зокрема, дозволить через портал Дія оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та грошову допомогу пораненим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.
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У Дії з'являться нові послуги для військових
Шмигаль повідомив, що уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал Дія оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії,
– додав премʼєр.