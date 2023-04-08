Якими послугами в Дії найбільше користуються українці

За останні роки українцям полюбилась "Дія", особливо під час повномасштабного вторгнення. З початку великої війни найпопулярніші послуги в додатку змінилися.

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік розповів про найпопулярніші послуги в додатку. Про це пише 24 Канал.

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Які послуги в Дії найпопулярніші

Військові сервіси

За словами Баніка, якщо не говорити про юридичне відображення документів, то зараз найпопулярніші у Дії військові сервіси.

З військових сервісів є цілий набір, які в топі популярності, зокрема радіо й телебачення. До прикладу, коли транслювали "Євробачення-2022", мільйон людей подивились його через дію. На другому місці – військові облігації та донати. Зокрема безпосередньо через Дію було продано близько 500 тисяч облігацій.

Цивільні сервіси

Що не стосується військових сервісів, то на першому місці – опитування, у них беруть участь мільйони людей. Крім цього, зовсім нещодавно була дуже популярна послуга "Заміна лампочок". До цього однією з найпопулярніших сервісів були послуги для переселенців.

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