У тилу ворога: агенти "Атеш" розвідали дані на території російського полку в Феодосії

Агент руху опору "Атеш" проник на територію, де базується 56 десантно-штурмовий полк армії Росії. Партизани отримали важливі для ЗСУ дані та анонсували роботу з цим підрозділом.

Там зазначили, що це угрупування російського війська має величезні втрати на війні в Україні. І це, звісно, не дуже подобається самим окупантам.

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Деталі рейду "Атеш"

"Атеш" проникли на територію 56 гвардійського десантно-штурмового полку в Феодосії. Агенти руху опору зібрали інформацію про особовий склад частини, техніки та озброєння. Варті окремої уваги гелікоптери МІ-8, які використовують для евакуації поранених.

Окрім цього, за джерелами партизанського руху, у важких боях полк втрачає велику кількість особового складу. Причиною цього, наприклад, є погано організовані штурми. У зв'язку з цим партизани планують співпрацю з військовими цього полку.

Втрати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях. Надалі більше працюватимемо з особовим складом цього підрозділу,

– написали в "Атеш".

Також у русі опору зазначили, що відповідну інформацію передадуть до Сил оборони України. Попри всі заяви загарбників, партизанів на окупованих територіях стає все більше.

"Атеш" проникли на територію ворога: дивіться відео

Діяльність руху опору