У тилу ворога: агенти "Атеш" розвідали дані на території російського полку в Феодосії
Джерело:"Атеш"
Агент руху опору "Атеш" проник на територію, де базується 56 десантно-штурмовий полк армії Росії. Партизани отримали важливі для ЗСУ дані та анонсували роботу з цим підрозділом.
Там зазначили, що це угрупування російського війська має величезні втрати на війні в Україні. І це, звісно, не дуже подобається самим окупантам.
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Деталі рейду "Атеш"
"Атеш" проникли на територію 56 гвардійського десантно-штурмового полку в Феодосії. Агенти руху опору зібрали інформацію про особовий склад частини, техніки та озброєння. Варті окремої уваги гелікоптери МІ-8, які використовують для евакуації поранених.
Окрім цього, за джерелами партизанського руху, у важких боях полк втрачає велику кількість особового складу. Причиною цього, наприклад, є погано організовані штурми. У зв'язку з цим партизани планують співпрацю з військовими цього полку.
Втрати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях. Надалі більше працюватимемо з особовим складом цього підрозділу,
– написали в "Атеш".
Також у русі опору зазначили, що відповідну інформацію передадуть до Сил оборони України. Попри всі заяви загарбників, партизанів на окупованих територіях стає все більше.
"Атеш" проникли на територію ворога: дивіться відео
Діяльність руху опору
- Днями стало відомо, що агент руху "Атеш" мобілізувався в одну з військових частин, що розташовані у Москві. Там він здійснюватиме збір розвідувальної інформації про встановлення ППО та їх місцезнаходження для подальшої передачі її ЗСУ.
- Окрім цього партизани провели розвідку військових частин окупантів у анексованому Криму. У Бахчисараї, наприклад, розташовані великі складські приміщення, у яких проходять завантаження армійських КамАЗів. Зібрану інформацію використають для проведення диверсій.
- Також діяльність "Атеш" зафіксували й у Джанкої – там агенти змогли дізнатися про новий маршрут транспортування живої сили збройних сил Росії. Росіяни почали прибувати до населеного пункту автотранспортом та потягами – причиною стали удари по аеродромах.