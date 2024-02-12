Цінна інформація уже в ЗСУ: агенти "Атеш" навідалися до аеродрому у Єйську

Агенти "Атеш" проникли на аеродром у Єйську, що у Краснодарському краї. Їм вдалося вивідати цінну для Збройних Сил інформацію.

Партизани продовжують свою діяльність не лише на окупованих територіях, а й у тилу ворога. Всі зібрані дані безумовно знадобляться ЗСУ і наблизять перемогу України.

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Деталі операції в Єйську

Агенти партизанського руху "Атеш" виконали комплекс дій у Єйську. Зокрема, вони провели розвідку аеродрому, що там розміщений. Він є одним із стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується окупантами для атак територією України.

Дізналися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію передали Силам оборони України. Також поширили містом відповідні листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах,

– зауважили партизани.

В "Атеш" додали, що вони розширюють свою діяльність та закликають російських льотчиків до співпраці – адже лише спільними зусиллями можна зупинити війну.

Фотозвіт з розвідки у російському Єйську / "Атеш"

Діяльність партизанів