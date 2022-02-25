Діяти можуть і звичайні люди, – Зеленський розповів, що можна зробити у кожній країні Європи

Володимир Зеленський у черговому зверненні заявив, що заради миру може зробити кожен. Зокрема президент сказав, що кожен може вийти на площу у своїх країні.

Зеленський закликав, щоб люди вимагали миру. Про це президент сказав 25 лютого – наступного дня після нападу Росії на Україну.

Зауважте Це початок війни проти Європи, – Зеленський

Зеленський закликав людей у всьому світі вимагати миру

Діяти можуть і звичайні люди, я впевнений, у кожній країні світу, у кожній країні Європи. Виходьте на площі своїх міст і вимагайте миру для Європи, миру для України, зупинки цієї війни,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, – коли бомби падають у Києві, це відбувається у Європі, не тільки в Україні.

Володимир Зеленський закликав:

коли ракети вбивають наших людей, це загибель всіх європейців;

вимагайте більше захисту для Європи, більше захисту для України – як частини демократичного світу.

"Поки державні інституції у Європі не поспішають з реально дуже міцними рішеннями, кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти в наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше – більше фінансової, більше військової допомоги", – сказав президент.

Зеленський пояснив, що ця допомога – це допомога Україні, це допомога Європі.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!