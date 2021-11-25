Діяв на шкоду батьківщині: у Польщі затримали російського шпигуна

Громадянина Польщі підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Його вже затримали правоохоронці.

Шпигун не визнає свою вину

66-річного поляка затримали співробітники агентства внутрішньої безпеки 21 листопада у Вармінсько-Мазурському воєводстві. За даними слідства, він займався шпигунською діяльністю.

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Підозрюваний співпрацював з іншим чоловіком, якого раніше заарештували у справі агентства внутрішньої безпеки.

Затриманий 66-річний чоловік підтримував шпигунську діяльність на користь російської розвідки і діяв на шкоду інтересам Польщі,

– розповіли правоохоронці.

Під час обшуку вдома у затриманого вилучили речі та документи, які доповнюють великий доказовий матеріал.

До речі, сам шпигун своєї вини не визнає. Суд обрав йому тримісячний арешт. Наразі триває слідство. Значна частина матеріалів розслідування засекречена.

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