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Дієтолог назвала найкорисніший шоколад

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Дієтолог назвала найкорисніший шоколад
Дієтолог назвала найкорисніший шоколад / medium.com

Дієтолог Світлана Фус назвала критерії, за якими можна визначити якість шоколаду.

Якість шоколаду залежить від відсотка какао бобів, йдеться на сторінці дієтолога.

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Чим вищий це показник – тим шоколад буде кориснішим. В простому шоколаді 28% какао, у високоякісному — від 70% до 90%.

Какао-боби корисні для підтримки структури колагену шкіри, а, отже, її краси і пружності. Антиоксидантна дія бобів какао в 20 разів вище, ніж у добре відомого вітаміну С.

Оптимальна кількість вживання гіркого шоколаду для дорослої людини становить близько 20 грамів, тобто 1-2/10 плитки шоколаду на добу.

via GIPHY

На калорійність шоколаду впливає додавання до нього цукру, молока, сухофруктів, горіхів та іншого. Тому краще вживати в їжу чорний шоколад, без добавок. У такому продукті калорій менше, а користі – більше.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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