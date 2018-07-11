Дієтолог назвала найкорисніший шоколад
Дієтолог Світлана Фус назвала критерії, за якими можна визначити якість шоколаду.
Якість шоколаду залежить від відсотка какао бобів, йдеться на сторінці дієтолога.
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Чим вищий це показник – тим шоколад буде кориснішим. В простому шоколаді 28% какао, у високоякісному — від 70% до 90%.
Какао-боби корисні для підтримки структури колагену шкіри, а, отже, її краси і пружності. Антиоксидантна дія бобів какао в 20 разів вище, ніж у добре відомого вітаміну С.
Оптимальна кількість вживання гіркого шоколаду для дорослої людини становить близько 20 грамів, тобто 1-2/10 плитки шоколаду на добу.
На калорійність шоколаду впливає додавання до нього цукру, молока, сухофруктів, горіхів та іншого. Тому краще вживати в їжу чорний шоколад, без добавок. У такому продукті калорій менше, а користі – більше.
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