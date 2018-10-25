Дієтолог назвала найкращі продукти від запалення

У житті сучасної людини, попри його комфорт, існують певні небезпеки, що погіршують його якість. Серед цих факторів – харчування та спосіб життя.

Про це пише лікар-дієтолог Оксана Скиталінська у Facebook.

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Серед негативних чинників – надмір вільних цукрів, омега-6 жирів та насичених тваринних жирів, присутність трансжирів, солі, хімічних речовин.

Системні запалення дають початок багатьом порушенням та захворюванням.

Тому дієтолог радить їсти такі продукти:

1. Вишня

Вишня здатна зменшити запальні процеси в організмі не лише у тих людей, хто страждає хронічними захворюваннями, а й у здорових людей.

Тривале вживання вишні сильно зменшує прояви захворювання і запобігає приступам. Також у вишні немає протипоказань і побічних ефектів.

Така рослина чудово допомагає заснути, оскільки містить природний мелатонін.

2. Насіння чіа

Вони містять велику кількість рослинних омега-3 олій, клітковини. Цей продукт знатний нормалізувати рівень холестерину.



Насіння чіа

Вишня та насіння чіа мають протизапальні властивості. їх корисно вживати при проблемах з кишківником, особливо при закрепах.

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