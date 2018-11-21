Дієтолог назвав топ-20 продуктів-жироспалювачів
Американський дієтолог Майкл Адамс зайнявся розробкою низькокалорійного харчування для найбільш ефективного схуднення.
Він склав перелік продуктів, які здатні зменшувати кількість засвоюваних калорій, прискорювати обмінні процеси в організмі людини та допомагають розщеплювати жири, передає Сosmo.
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Окрім того, ці продукти насичують організм всіма необхідними речовинами і не мають підвищених харчових цінностей.
Топ-20 продуктів - "жироспалювачів":
- баранина;
- свинина;
- печериці;
- молоко;
- імбир;
- кориця;
- хрестоцвіті овочі;
- ананас;
- грейпфрут;
- авокадо;
- кокос;
- лимон;
- часник;
- томати;
- чорна і зелена кава;
- мате і зелений чай;
- мед;
- хліб з цільного зерна.
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