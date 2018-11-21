Дієтолог назвав топ-20 продуктів-жироспалювачів

Американський дієтолог Майкл Адамс зайнявся розробкою низькокалорійного харчування для найбільш ефективного схуднення.

Він склав перелік продуктів, які здатні зменшувати кількість засвоюваних калорій, прискорювати обмінні процеси в організмі людини та допомагають розщеплювати жири, передає Сosmo.

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Окрім того, ці продукти насичують організм всіма необхідними речовинами і не мають підвищених харчових цінностей.

Топ-20 продуктів - "жироспалювачів":

- баранина;

- свинина;

- печериці;

- молоко;

- імбир;

- кориця;

- хрестоцвіті овочі;

- ананас;

- грейпфрут;

- авокадо;

- кокос;

- лимон;

- часник;

- томати;

- чорна і зелена кава;

- мате і зелений чай;

- мед;

- хліб з цільного зерна.

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