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Дієтолог розповіла, чому холодець і бульйон не допоможуть вилікувати суглоби

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Холодець і бульйон не допоможуть вилікувати суглоби
Холодець і бульйон не допоможуть вилікувати суглоби / unsplash.com

Такими захворюваннями суглобів як артроз та артрит страждає ледь не половина людей. І чимало з них, замість піти до лікаря, починабть лікуватися дома.

Про це розповіла дієтолог Албіна Коміссарова, передає "Обозреватель".

"Запам'ятайте – ні холодець, ні бульйон, ні курячі хрящі не відновлять ваш суглоб просто тому, що колаген з них перетравлюється і розщеплюється, а не йде прямо у "хворе місце". Залиште свинячі вуха в спокої", – наголосила медик.

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Лікарі часто прописують, окрім препаратів, нізкопурінову дієту – виключення алкоголю, ковбасних виробів, м'ясних і рибних бульйонів, морепродуктів і субпродуктів.

Холодець і бульйон не допоможуть вилікувати суглоби

Холодець і бульйон не допоможуть вилікувати суглоби

7-10-денне голодування (вживання тільки овочевих соків і бульйонів) з подальшою вегетеріанської дієтою може полегшити біль у суглобах.

Середземноморська дієта, багата овочами і фруктами, зерновими продуктами, оливковою олією, а також зменшення кількості червоного м'яса також допоможе зменшити запалення і поліпшити якість життя.

Також споживання омега-3 може полегшити біль у суглобах і ранкову скутість.

Що таке суглоб? Це рухоме з'єднання кісток скелета, розділених щілиною. Це з'єднання дозволяє кісткам здійснювати рухи один до одного за допомогою м'язів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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