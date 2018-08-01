Дієтолог розповіла, чому холодець і бульйон не допоможуть вилікувати суглоби

Такими захворюваннями суглобів як артроз та артрит страждає ледь не половина людей. І чимало з них, замість піти до лікаря, починабть лікуватися дома.

Про це розповіла дієтолог Албіна Коміссарова, передає "Обозреватель".

"Запам'ятайте – ні холодець, ні бульйон, ні курячі хрящі не відновлять ваш суглоб просто тому, що колаген з них перетравлюється і розщеплюється, а не йде прямо у "хворе місце". Залиште свинячі вуха в спокої", – наголосила медик.

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Лікарі часто прописують, окрім препаратів, нізкопурінову дієту – виключення алкоголю, ковбасних виробів, м'ясних і рибних бульйонів, морепродуктів і субпродуктів.

Холодець і бульйон не допоможуть вилікувати суглоби

7-10-денне голодування (вживання тільки овочевих соків і бульйонів) з подальшою вегетеріанської дієтою може полегшити біль у суглобах.

Середземноморська дієта, багата овочами і фруктами, зерновими продуктами, оливковою олією, а також зменшення кількості червоного м'яса також допоможе зменшити запалення і поліпшити якість життя.

Також споживання омега-3 може полегшити біль у суглобах і ранкову скутість.

Що таке суглоб? Це рухоме з'єднання кісток скелета, розділених щілиною. Це з'єднання дозволяє кісткам здійснювати рухи один до одного за допомогою м'язів.

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