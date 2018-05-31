Дієтолог розповіла, навіщо худнути і який буде результат для здоров'я

Скидання зайвих кілограмів – не лише красива та струнка фігура, а й хороше самопочуття та міцне здоров’я.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що зменшення зайвої маси тіла на 10 кілограмів призводить до кількох важливих факторів, які позитивно впливають на загальне самопочуття та стан здоров'я.

Читайте також: Медики назвали 8 інфекцій, які "живуть" у тренажерному залі

Зокрема, після "-10" кілограмів в організмі відбудеться зниження підвищеного рівня цукру аж на 30-50%. Також відбудеться зниження високого кров'яного тиску на 10-20 мм рт. ст.

А ще з втратою зайвої ваги покращаться параметри ліпідного профілю – в організмі відбудеться зниження загального холестерину на 10%, зниження рівня ліпопротеїднів НЩ на 15% та зниження рівня тригліцеридів (основний компонент клітинної мембрани) – на 30%.

Позбуття від зайвих кілограмів подарує вам хороше самопочуття та міцне здоров’я

Додаємо детальну інфографіку – як виміряти індекс маси тіла.

Як виміряти індекс маси тіла

Що таке ліпопротеїди? Це клас складних білків, простетична група яких представлена ліпідом. Вони виконують функцію транспортування жиророзчинних вітамінів, гормонів та інших біологічно активних речовин.