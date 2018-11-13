Дієтолог розповіла, як скоротити кількість "зайвого" цукру в раціоні

Деякі солодкі напої можуть містити в собі денну норму цукру для дорослого.

Про це пише дієтолог Світлана Фус в Instagram.

Читайте також: Супрун пояснила, чому щодня потрібно їсти бобові

Вона зазначила, що половина всіх цукрів надходить в наш організм разом з напоями – газованою водою, пакетованими соками, чаєм та кавою. Дієтолог наголосила на тому, що часте вживання таких напоїв може спричинити появу зайвої ваги та проблеми зі здоров’ям.

Дорослий раціон повинен містити не більше 50 грамів цукру, проте Всесвітня організація охорони здоров'я радить скоротити вживання цукру до 25 грамів (5 чайних ложок).

Щоб скоротити кількість "зайвого" цукру в раціоні, обмежте вживання солодких газованих напоїв. Замість цього пийте воду з лимоном, яблуком та іншими фруктами.

Дієтолог зазначила, що пакетовані магазинні соки не можна вважати корисними. Тому обмежте або виключіть їх з раціону.

Особливу увагу потрібно приділяти харчуванню дитини. Фруктові соки майже не містять цукру, натомість мають велику кількість клітковини. У склянці відновленого соку міститься 4-6 чайних ложок цукру. Такі напої не можуть втамувати спрагу, натомість лише посилюють апетит.

Склянка магазинного соку містить 20 грамів цукру, що становить майже добову норму вживання цукру для дорослого. Це є причиною розвитку ожиріння, карієсу та цукрового діабету у дітей.

Дієтолог застерігає, що навіть якщо на етикетці написано "без цукру", у соку містяться підсолоджувачі-цукрозамінники, шкода яких очевидна.

Світлана Фус радить їсти фрукти у натуральному вигляді. А дорослим потрібно відмовитися від солодкого чаю та кави.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.