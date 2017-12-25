Дієтолог розвінчав міфи про користь вегетаріанства для дітей

Відомий український лікар і дієтолог Олег Швець вирішив розвіяти основні міфи щодо здорового харчування і вегетаріанства щодо дітей.

Про це дієтолог розповів в інтерв’ю для Styler.

Олег Швець вважає, що дітям повністю відмовлятися від м’яса не варто. Натомість він наполягає на щоденному вживанні кисломолочних продуктів та навіть на домашній випічці.

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Загалом повна відмова від м’яса дітям не бажана. Бо вітамін Б12, скажімо, міститься тільки у м’ясі. Організм дітей має брати корисні речовини, доки розвивається, щоб забезпечити нормальний розвиток. Краще не купувати повністю знежирені кисломолочні продукти. Зате можна ті, що мають низьку і помірну жирність.

Особливо треба зменшити споживання штучних солодощів на кшталт тістечок, круасанів, тортів. В них, крім великої кількості цукру, кладуть також трансжири. Якщо хочете скуштувати випічку, краще приготуйте її вдома власноруч. Навряд чи ви покладете у неї шкідливі трансжири,

– зазначив відомий дієтолог.

Він також наполягає на зменшенні вживання цукру, оскільки організм влаштований так, щоб цукор брати із фруктів, а не із білого чи будь-якого іншого цукру-піску.