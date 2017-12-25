15:45
25 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Дієтолог розвінчав міфи про користь вегетаріанства для дітей

10:06, сьогодні 423 Читать новость на русском
Діти і вегетаріанство
Діти і вегетаріанство / Shutterstock

Відомий український лікар і дієтолог Олег Швець вирішив розвіяти основні міфи щодо здорового харчування і вегетаріанства щодо дітей.

Про це дієтолог розповів в інтерв’ю для Styler.

Олег Швець вважає, що дітям повністю відмовлятися від м’яса не варто. Натомість він наполягає на щоденному вживанні кисломолочних продуктів та навіть на домашній випічці.

Читайте також: Лікар Комаровський розповів, чи варто загартовувати новонароджених дітей

Загалом повна відмова від м’яса дітям не бажана. Бо вітамін Б12, скажімо, міститься тільки у м’ясі. Організм дітей має брати корисні речовини, доки розвивається, щоб забезпечити нормальний розвиток. Краще не купувати повністю знежирені кисломолочні продукти. Зате можна ті, що мають низьку і помірну жирність.
Особливо треба зменшити споживання штучних солодощів на кшталт тістечок, круасанів, тортів. В них, крім великої кількості цукру, кладуть також трансжири. Якщо хочете скуштувати випічку, краще приготуйте її вдома власноруч. Навряд чи ви покладете у неї шкідливі трансжири,
– зазначив відомий дієтолог.

Він також наполягає на зменшенні вживання цукру, оскільки організм влаштований так, щоб цукор брати із фруктів, а не із білого чи будь-якого іншого цукру-піску.

Теги: Діти LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році
21 грудня, 19:01 Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році
Юрій Мацула 821
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук