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      Дієтологи назвали найгірші поради для схуднення

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      5 найгірших порад для схуднення
      5 найгірших порад для схуднення / unsplash.com

      Австралійські дієтологи склали список неефективних порад для того, щоб позбутися зайвої ваги.

      Експерт Лі Холмс вважає, що від деяких продуктів навіть з низьким вмістом калорій, потрібно відмовитися, пише Daily Mail.

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      1. Всі вуглеводи погані

      Австралійська гуру фітнесу Кейла Ітсайнс стверджує, що більшості міфів про вуглеводи не варто вірити. Вона підкреслює, що вуглеводи необхідні організму "для енергії і витривалості, концентрації і відновлення", і закликає не скорочувати їх кількість.

      Скорочення вуглеводів – це трюк, який не працює. Натомість людина витрачає життєво важливі поживні речовини.

      2. Включіть у раціон низькокалорійні продукти

      Тренер запропонувала включити раціон ті продукти, які врівноважують гормони, допомагають спалювати жир і прискорюють обмін речовин.

      Ці продукти для всіх різні, але, в загальному, варто балансувати білки, корисні жири, вуглеводи, а також включити в раціон більше свіжих овочів і фруктів.

      via GIPHY

      3. Спорту без здорового харчування достатньо

      На думку дієтолога Джесіки Сіппел, одним з найголовніших міфів про схуднення є думка, що фізичні вправи можуть подарувати фігуру мрії навіть без дотримання правильного харчування. Проте експерт запевняє, що надмірні навантаження можуть спричинити в організмі стресову реакцію і гальмують процес втрати ваги.

      Дієтолог радить тренуватися 30-45 хвилин п’ять разів на тиждень.

      4. Детокс допоможе схуднути

      Попри те, що це є звичним явищем, воно малоефективне. Якщо на початку буде спостерігатися зниження ваги (найчастіше вага води) та приплив енергії, втрата ваги зрештою зупиниться.

      Дієтолог зазначає, що пропуски їжі змушують порушувати метаболізм. Вона стверджує: чим екстремальніші дії, тим екстремальніші реакції.

      Детокс не допоможе схуднути

      Детокс не допоможе схуднути

      5. Весь цукор однаковий і його вживання потрібно обмежити

      Дієтолог Рейчел Деніелс переконує, що цукор у фруктах дуже відрізняється від цукру у цукерках та інших солодощах. У фруктах містяться волокна, вітаміни та мінерали. Попри це експерт радить не їсти дуже багато фруктів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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