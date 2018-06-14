Дієтологи назвали рослину, яка запобігає хворобам серця та лікує інфекції

Особливо корисним для здоров’я буде аґрус через високий вміст у ньому вітаміну С. Також ця рослина здатна запобігти хворобам серця.

Вживання свіжого аґрусу або нанесення пасти на корені волосся також покращує ріст і колір волосся, пише Likar.Info.

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Ця рослина допомагає зменшити короткозорість та катаракту через високий вміст каротину.

Аґрус лікує менструальні спазми, оскільки у ньому містяться мінерали та вітаміни.

Ця рослина збагачена хромом, що може контролювати діабет. Ця речовина підсилює дію бета-блокаторів, що використовуються для здоров'я серця, шляхом зниження в організмі рівня поганого холестерину.

Порошок з індійського аґрусу підсилює серцеві м'язи та покращує кровообіг. Хром може зменшити ймовірність розвитку атеросклерозу або нальоту в судинах і артеріях, що в свою чергу знижує ймовірність інсульту і серцевого нападу.

Через свої антибактеріальні й в'язкі властивості, аґрус захищає організм від інфекцій і покращує імунну реакцію. Вітамін С, який міститься у рослині, збільшує кількість білих кров'яних клітин в організмі, які є основною лінією захисту імунної системи.

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