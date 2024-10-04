Це не потужний наступ: військовий експерт пояснив дії росіян на Сході

Російські війська мають певний успіх на Донеччині. Зокрема, днями ворог захопив Вугледар. Втім, про потужний наступ противника наразі не йдеться.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що на сьогодні росіяни зосередилися лише на одному напрямку.

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Чи можна вважати наступ росіян на Сході "потужним"

Потужний наступ противника означає прорив основної лінії оборони, вихід на оперативний простір й забезпечення темпу просування на глибину до 120 кілометрів у темпі 25 – 30 кілометрів за добу.

Росіяни третій рік б'ються над стратегічним завданням – виходом на кордони Донецької та Луганської областей.

Цього року це стратегічне завдання не буде виконане,

– запевнив Грабський.

Відстань активної лінії фронту становить близько 1500 кілометрів. Проте наразі не спостерігається активних бойових дій на Херсонському, Харківському, Куп'янському, Луганському та інших напрямках. Зокрема, у районі Часового Яру є лише обмежені бойові дії місцевого характеру.

Крім того, протягом останнього тижня не спостерігалося активне просування противника на Покровському напрямку.

Ми з вами говоримо про спроби противника тиснути на окремих ділянках фронту без особливого успіху. Водночас потужний наступ означає повне перехоплення оперативної ініціативи й нав'язування своєї волі,

– мовив військовий експерт.

За його словами, на сьогодні потужність дій росіян зосереджена фактично на одному напрямку з додатковим піднапрямком – Вугледаром. Зараз окупанти зосередилися на Курахівському напрямку.

Важливо! Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов теж вважає, що зараз окупанти зосередяться на Курахівському напрямку. Адже Покровський напрямок вони мусять зупинити, доки не змогли взяти Селидове.