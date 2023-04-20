Росія вміє воювати на "понтах": як варто оцінювати виставу з Тихоокеанським флотом

В Росії відправили у відставку Командувача Тихоокеанського флоту адмірала Сєргєя Авакянца. Перед цим там відбулися несподівані перевірки: кораблі привели у повну бойову готовність, підняли увесь екіпаж. Ці дії з боку росіян виглядають досить дивно і розуміються, як "класична російська примітивна пропаганда".

Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він додав, що таким чином Росія хоче перехопити інформаційну ініціативу.

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"Вони постійно намагаються перехопити ініціативу інформаційно, тому що вміють воювати на "понтах", тобто лише говорячи про це. І сьогодні хочуть сказати: "Дивіться, ми перевірили стратегічні ядерні арсенали, ми перевірили Тихоокеанський флот, який є стратегічним з точки зору наростання ядерної зброї, бійтесь нас". А всі: "Ну добре. Перевірили і що далі?", – іронічно відмітив посадовець.

Він додав, що наразі Росію не сприймають серйозно. Утім, не варто ігнорувати те, що вона робить, а правильно аналізувати та ухвалювати відповідні рішення.

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Можлива єдина ескалація

Росію варто аналізувати, як об'єкт на природу ризиків. В даному випадку мовиться єдину ескалацію, якщо Україна вчасно не отримає необхідну кількість зброї і Росія зможе втримати тимчасово окуповані території. Це буде ескалація не тільки для нашої країни, але й для Європи, зазначив Подоляк.

Росія буде "закусивши уділа" постійно намагатися реваншувати і буде враховувати помилки, які вона сьогодні робить. Вони тоді змінять військове керівництво, не лише цього суб'єкта, а й багато інших. Може, змінять на двійника Путіна, зроблять з когось подібного йому, але він буде вже інший, більш модерновий. Вони продовжать експанціонізм, як єдину концепцію виживання такої російської держави. Оце єдиний шлях ескалації,

– пояснив він.

Посадовець додав, що всі заяви, посадові перестановки в Росії стосуються винятково їхніх внутрішніх конфліктів. Не більше.

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