У Дії вже можна подати заявку на компенсацію за зруйноване росіянами житло
Громадяни України вже можуть подати заявку на компенсацію за житло, яке знищили окупанти. Зокрема це можна зробити через Дію.
Відповідна послуга з'явилась у Діїі з 29 березня. Про це у вечірньому звернення повідомив Володимир Зеленський.
Зауважте Українці незабаром зможуть внести в Дію факти пошкодженого окупантами майна
У Дії можна подати заяву для компенсації зруйнованого житла
Станом на 00:50 30 березня, послуга вже працює. Щоправда, перед цим потрібно оновити мобільний застосунок Дія. Далі потрібно:
- увійти у "Послуги";
- обрати "Пошкоджене майно";
- натиснути "Почати" та вводити адресу та іншу додаткову інформацію.
У Дії можна подати заявку на відшкодування майна, втраченого під час війни / Скриншот 24 каналу
Ввечері, 29 березня, Володимир Зеленський заявив, що у Дії вже можна подати заявки на відшкодування майна, які люди втратили через напад росіян.
Відсьогодні (мовиться про 29 березня – 24 канал) працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу Дія. Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у Дії,
– пояснив Президент України.
Додав, що через тиждень аналогічна послуга буде доступна офлайн – у центрах надання адмінпослуг.
До теми: вечірнє звернення Зеленського за 29 березня – дивіться відео