У Дії вже зареєстровані 19 мільйонів українців: як змінився застосунок за рік

Вже 19 мільйонів українців зареєструвалися та користуються державними послугами у додатку Дія. В Україні цей портал вважається офіційним та є повним юридичним аналогом звичайних документів.

Як зазначила команда Дії, їхня мета – цифровізувати 100% державних послуг. Заважимо, що за останні роки українцям дійсно полюбилась "Дія", особливо під час повномасштабного вторгнення.

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Щодня мільйони українців користуються цифровими документами в Дії.

Команда Дії працює в турборежимі, щоб створювати зручні онлайн-сервіси, які завжди під рукою у вашому смартфоні,

– зазначили у Дії.

На офіційній сторінці порталу у телеграмі зазначили, що українці:

подорожують, відкривають рахунки в банках, отримують посилки та сідають за кермо з документами у смартфоні;

замовляють довідки й витяги за кілька кліків та підписують документи в Дії тоді, коли зручно. Жодних держустанов, черг та паперів;

"Дія поруч, коли ви вимушено змінюєте місце проживання. У застосунку оформлюєте довідки ВПО, змінюєте адресу і скасовуєте статус за секунди, коли повернулися додому. І, звісно, постійно підтримуєте державу з Дією – понад 670 мільйонів гривень українці вже вклали в економіку країни, купуючи військові облігації в застосунку", – мовиться у повідомленні.

Як змінилася Дія під час війни

Станом на 24 лютого 2022 року в Дії було 14 632 503 користувачі. Засновники порталу вчасно зрозуміли, що це універсальний майданчик для комунікації держави і людей в такий складний та вирішальний для долі країни момент.

Один з революційних сервісів – єДокумент. Через війну багато українців мусили евакуюватися у безпечніші регіони України. У когось більше не було документів, бо вони були знищені разом з домівками, хтось загубив, хтось – забув. З міркувань додаткової безпеки держреєстри було відключено, тому документи в Дії були лише у 14,6 мільйона людей – у яких була Дія до 24 лютого. Але вже 11 березня створили єДокумент на основі авторизаційних даних, без підключення до реєстрів та доступним для створення та перевірки без інтернету.

Уже в перші дні повномасштабної війни росіяни почали атакувати телевежі та глушити зв'язок. Російські хакери зламували радіостанції та запускали фейки про президента, про ЗСУ, капітуляцію. Тому 6 березня разом медіасервісом MEGOGO вдалося запустити Дія.TV. Українці, які мали хоча б якийсь доступ до інтернету, отримали змогу дивитися національний телемарафон та не підпадати під російську пропаганду.