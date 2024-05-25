Які дії у Криму розпочали українські захисники: військове зведення від Світана

В районі Євпаторії над Новофедорівкою було чутно вибухи. Відомо, що там знаходиться воєнний аеродром "Саки", де базують бомбардувальники Су-24, а також винищувачі Су-30. Підтверджень наразі немає, але пабліки пишуть, що звідти щось лунало.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив важливість ударів по Криму.

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Атака по аеродрому в Криму

Військовий експерт зазначив, що в "Саках" перебуває 43 полк, а також там дійсно є Су-24 та Су-30.

По "Саках" ми вже декілька разів били. У 2022 році туди зайшли 3 ракети й відмінусували ескадрильї. Також у 2023 році був серйозний приліт по штабу звʼязку саме на цьому аеродромі. Тоді загинула доволі велика кількість російських офіцерів.

Зараз можемо продовжувати удари, в тому числі по "Саках". Аеродром – один з пріоритетних наших напрямків,

– наголосив Роман Світан.

Ще є питання щодо підтвердження ударів. Чи це вже росіяни від вибухів газових балонів підскакують. Хоча це неважливо – завдавання ударів буде продовжуватися.

"Це задача завоювання панування у повітрі – знищення ППО противника, штабів, пунктів звʼязку, систем керування. Тобто тут є робота по Криму, яку вже можна назвати етапом контрнаступальних операцій 2024 року", – додав військовий експерт.

Російська евакуація

Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Військовий експерт повідомив, що окупантам прийдеться йти із західної частини Криму. Спочатку на східну в район Керчі, Феодосії. Там будуть намагатися прикриватися єдиною системою ППО, яка зараз прикриває той же Керченський міст. Вона може діставати в радіусу під 100 – 150 кілометрів.

Саме там є декілька аеродромів, які вже давно не використовуються. Зокрема один під Керчю – "Багерове". Хоч росіяни його вже розібрали.

"Проте все ж туди намагаються перенести деяке аеродромно-технічне обладнання, вузли звʼязку. Там відбудовуватимуть смугу чи будуть використовувати аеродромне поле, як майданчик для вертольотів – найближчим часом буде зрозуміло", – додав Роман Світан.

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