У Дії з'явиться нове цифрове посвідчення — єДокумент

9 березня 2022 , 22:14
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Війна застала українців зненацька – багато людей залишились без документів. Тому в Дії з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення — єДокумент.

За словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, єДокумент буде дуже гнучким. Про це посадовець розповів під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про єДокумент

  • Він міститиме паспортні дані, ідентифікаційний код, а також за можливості фото.
  • Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.
  • єДокумент автоматично буде доступним для всіх користувачів додатку "Дія".

Більше деталей про єДокумент наразі немає. 

Дивіться повне звернення Дениса Шмигаля за 9 березня – відео 24 каналу

 

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Автор: Андрій Шляхтін