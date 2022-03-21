Дійте, щоб в Україні настав мир, щоб діти бавилися не в укриттях, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до мешканців Німеччини. Він наголосив на тому, що потрібно об'єднати зусилля задля миру в нашій країні.

Своє звернення 21 березня він почав з увімкнення сигналу повітряної тривоги. Володимир Зеленський запропонував німцям протягом 20 секунд почути те, що українці слухають годинами, передає 24 канал.

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Зеленський закликав Європу та весь світ об'єднатися у боротьбі

Президент України підкреслив, що у нинішніх умовах повинні діяти всі. Кожен у Німеччині, кожен у Європі. Усе задля того, щоб Київ знову могли називати новим Берліном, а на вулицях було безпечно.

Щоб знову на наших вулицях, на наших площах було так само безпечно, як і у вас. Щоб ми чули радісний сміх і бачили усмішки. Щоб діти гралися не в укриттях. І щоб усі ми забули про сирену повітряної тривоги, як не пам’ятаєте про неї ви,

– наголосив він.

Володимир Зеленський закликав усіх діяти, щоб настав мир. Закликав не дати жодного шансу російським ракетам, а також російським бомбам.

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