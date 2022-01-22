Дизайнер Лебедєв, архітектори з Австрії, офшор із Кіпру: Україна ввела нові "кримські" санкції

РНБО України на засіданні 30 грудня вирішила запровадити санкції проти низки фізичних та юридичних осіб. Здебільшого вони мають стосунок до окупації Криму.

Президент Володимир Зеленський 21 січня підписав 4 укази (№19/2022, №20/2022, №21/2022 і №22/2022). Цими документами глава держави рішенням Ради нацбезпеки й оборони надав чинності.

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Проти кого й за що Україна запроваджує санкції з 21 січня

З 21 січня указами президента на виконання рішень РНБО від 30 грудня Україна запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського моста, неправосудних рішень щодо Кримської єпархії ПЦУ та дій, які шкодять національним інтересам України. А саме:

6 фізичних та 24 юридичних осіб, причетних до спорудження та експлуатації залізничного сполучення між окупованим Кримом та територією Росії, і до завдання шкоди національній культурній спадщині у Севастополі.

і до завдання шкоди національній культурній спадщині у Севастополі. 18 фізичних осіб, причетних до ухвалення "судових" рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території Криму. Це переважно "судді" та "прокурори", які працюють на окупантів.

Православної церкви України на тимчасово окупованій території Криму. Це переважно "судді" та "прокурори", які працюють на окупантів. 52 фізичних осіб, які обіймали чи обіймають керівні посади в окупаційній адміністрації Росії на території Криму, і завдають істотної шкоди національним інтересам українського народу.

Найцікавіші фігуранти нового санкційного списку

ще 8 вересня 2021 року Кабмін запропонував ввести пакет санкцій проти Росії за незаконне будівництво Керченського мосту і руйнування парків у Севастополі.

Більшість підприємств, які опинилися під санкціями – російські. Це, скажімо, "Ленпромтранспроект", "Геозембуд", "Крымсетьэнергопроект" тощо. Також у списку державні компанії Росії – "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федераци", охорона міністерства транспорту Росії та навіть севастопольський "Центр развития туризма", підконтрольний окупантам.

У перелік підсанкційних потрапили компанії не російські. Зокрема, австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au (та окремо 6 його працівників, враховуючи й засновника Вольфа Прікса), яке підготувало проєкт опери в окупованому Севастополі.

Під санкціями (а вони запроваджуються на 3 роки) буде й офшорна компанія з Кіпру BISCONE LIMITED. Її пов’язують з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим, і саме їй належать трохи більше за 5% акцій українського державного підприємства "Турбоатом", одного з найбільших у світі виробників турбін для теплових та атомних електростанцій.

Серед відомих персон під санкціями опинилися також колишній генеральний прокурор Росії Юрій Чайка, глава ФСБ на окупованому півострові Леонід Михайлюк, військовий прокурор Чорноморського флоту Росії Олексій Найда, "міністерка спорту" в окупаційній адміністрації Криму Ольга Торубарова та багато інших.

У санкційний список потрапив і російський дизайнер Артемій Лебедєв – саме він розробляв логотип для окупованого росіянами Криму.

Які саме обмеження наклали на підсанкційних

Блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися її майном).

Заборона на виведення капіталів за межі України.

Інші санкції (як-от припинення фінансових операцій).

До слова, нещодавно мали дипломатичний скандал через давніші міжнародні "кримські" санкції:

Віцепрем'єр уряду Словаччини Ріхард Сулик заявив, що Росія ніколи не віддасть Україні Крим, і що санкції проти Кремля виявилися неефективними.

Після жорсткої реакції України та і його власного керівника – прем'єра Едуарда Геґера, Сулик пояснив свої слова "особистою позицією". Але не відмовився від них.

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