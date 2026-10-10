Україна продовжить удари по російських НПЗ попри дизельну угоду Трампа та Путіна, – FT

Київ не планує припиняти атаки далекобійними безпілотниками по російській енергетичній інфраструктурі. Таке рішення ухвалили у відповідь на зняття Вашингтоном санкцій з російського палива.

Про незмінність планів щодо ударів повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Що планує зробити Україна?

За його словами, домовленості між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним не вплинуть на дії українських військових.

Ми будемо палити нафтопереробні заводи,

– наголосив посадовець.

Що відомо про дизельну угоду?

У п'ятницю ввечері Дональд Трамп заявив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої вони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США. Одразу після цього Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє імпорт російського дизеля до 17 квітня 2027 року. Сам Путін підтвердив готовність постачати нафтопродукти на американський ринок та висловив сподівання на подальшу співпрацю.

Водночас помічник російського правителя Юрій Ушаков додав, що під час цієї ж розмови Путін відкинув можливість мирних переговорів. Він заявив, що Росія продовжуватиме бойові дії до капітуляції України.

Реакція України

Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією Конгресу США у Києві різко розкритикував рішення американської адміністрації. Він назвав зняття санкцій абсолютно жахливим кроком, який забезпечить агресора додатковими мільярдами на війну.

Подарунки Путіну не принесуть ні миру, ні жодної користі цивілізованому світу,

– зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у відповідь на ці домовленості дрони вже підпалили стратегічний нафтотермінал у Ростові.

Варто зазначити, що ще наприкінці вересня Дональд Трамп нарікав на Україну через те, що російські нафтопереробні заводи виходять з ладу.