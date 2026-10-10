Зеленський озвучив умову, за якої Київ погодиться на дизельну угоду Трампа і Путіна

Київ готовий підтримати послаблення американських санкцій проти нафтової галузі агресора лише в обмін на взаємну відмову від ударів по критичній інфраструктурі. Наразі ж кулуарні домовленості Вашингтона та Москви виглядають як одностороння поступка без жодних гарантій безпеки на зиму.

Про таку позицію розповів Володимир Зеленський у телефонному інтерв'ю, повідомляє видання Axios.

Що сказав Зеленський про угоду?

За словами президента, Росія має погодитися не атакувати електростанції, підстанції та нафтопереробні заводи протягом зимового періоду.

Українська делегація перебувала у Флориді на запрошення спецпосланця Стіва Віткоффа для обговорення ідей щодо завершення війни. Проте під час переговорів американська сторона жодним словом не згадала про підготовку дизельної угоди з Москвою. Про телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним Київ дізнався лише за годину до офіційного анонсу.

Схоже, що вони, з одного боку, використали цю можливість, щоб зустрітися з нами, а з іншого - зателефонували Путіну і домовилися про це,

– сказав Зеленський.

Він назвав цю домовленість подарунком російському диктатору на день народження, який той відзначав 7 жовтня. Президент також порівняв ситуацію з торішнім самітом на Алясці, коли Вашингтон пристав на вимоги Москви, нічого не отримавши натомість.

Що він отримав? Більше російського дизеля для американців? Це показує слабкість світу,

– зазначив президент.

Попри обурення, Київ не відмовляється від американського посередництва, оскільки допомога США необхідна для зупинки війни.

Що цьому передувало?

Згідно з умовами угоди, Росія зможе поставити на світові ринки до 1,8 мільйона тонн дизеля завдяки тимчасовому винятку із санкцій. На критику з боку України Дональд Трамп відповів коротким "Окей", подякувавши Путіну та запевнивши, що Сполучені Штати залишаються сильним партнером.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, під час спілкування з пресою американський лідер ухилився від відповіді на запитання про затягування війни через такі поступки. Він лише наголосив, що світу потрібна нафта, тому США раді отримати російське пальне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія намагається використати посилення ударів по українській енергетиці для тиску на переговорах. За даними джерел, Москва вимагає скасування санкцій саме в обмін на енергетичне перемир'я та припинення вогню в акваторії Чорного моря.