Танкер вийшов ще до угоди: Рашкін помітив дивну деталь у домовленості Трампа з Путіним

Дональд Трамп оголосив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля, після чого США тимчасово послабили санкційні обмеження. Однак з'ясувалося, що танкер із російським пальним вирушив у напрямку американського узбережжя задовго до офіційного оголошення угоди.

Американський політичний оглядач Юрій Рашкін у розмові з 24 Каналом звернув увагу на незвичну хронологію подій і припустив, що домовленості могли існувати раніше. Він також пояснив, чому результат телефонної розмови президентів вважає вигідним насамперед Кремлю.

Танкер із російським дизелем вирушив до США ще у вересні

9 жовтня Трамп повідомив про надзвичайно успішну телефонну розмову з Путіним, після якої оголосив про домовленість щодо постачання дизельного пального. Проте танкер Minerva Zen під грецьким прапором вийшов із Санкт-Петербурга ще 22 вересня і, за даними аналітиків, прямував до східного узбережжя США.

На борту судна перебувало приблизно 280 тисяч барелів дизеля, або 37 – 38 тисяч тонн. На момент заяви американського президента танкер уже 17 днів був у морі. До того ж Росія ще в липні обмежила експорт цього пального, а наприкінці вересня продовжила заборону, тоді як американські санкції також перешкоджали його закупівлі.

Танкер вийшов із Петербурга, коли Москва офіційно дизель не випускала, і пішов туди, де купувати його не дозволяли американські санкції. І все одно пішов. Значить, хтось знав. Коли Трамп каже: "Я щойно домовився", це означає: "Я щойно вам розповів". Угоду не уклали в п'ятницю, у п'ятницю її оголосили,

– вважає Рашкін.

Оглядач припустив, що підготовка постачання могла розпочатися після попередніх домовленостей, про які публічно не повідомляли. Водночас сама дата виходу судна не дозволяє достеменно встановити, коли саме сторони погодили можливі поставки.

Поки Трамп розмовляв із Путіним, українська делегація перебувала в Маямі на переговорах зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Однак після телефонної розмови президентів США оголосили про послаблення обмежень на операції з російським дизелем, тоді як конкретних зустрічних поступок Москви щодо припинення війни не було представлено.

Як повідомляла New York Times, Кремль, судячи з усього, не запропонував нічого натомість. Згодом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва ще подумає, коли можна буде відновити переговори.

Вранці гроші, ввечері стільці. Так от, гроші вранці віддали, а ввечері замість стільців – Ушаков: "Подумаємо". Коли Ушаков каже: "Подумаємо, коли відновити переговори", це означає: "Дякуємо, отримали, наступний букет несіть більший",

– пояснив оглядач.

Рашкін порівняв таку поведінку Кремля з оцінкою колишнього посла США в Польщі Деніела Фріда, який застерігав, що Москва може сприймати нові поступки Заходу як привід вимагати ще більше. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що українську команду фактично використовують як димову завісу, і наголосив, що партнери не повинні так поводитися один з одним.

За інформацією оглядача, переговори в Маямі завершилися без результату. Водночас російська сторона повідомила про домовленість продовжувати особисті контакти президентів та співпрацю між адміністраціями і спецслужбами.

Рашкін про танкер з російським дизелем: дивіться відео