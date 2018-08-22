Дизентерія: як вберегтись від інфекції, яка легко передається
Дизентерія – бактеріальна інфекція, яка передається від хворої людини до здорової. Наслідки від інфекції доволі неприємні.
Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Дизентерія – це синдром гострого ураження людини із запаленням дистального відділу товстої кишки з типовими проявами коліту з та появою крові у випорожненнях.
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Збудником дизентерії є бактерія Shigella dysenteriae. Найчастіше причиною дизентерії є порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства.
Симптоми дизентерії
Симптоми дизентерії проявляються у вигляді діареї та загальної інтоксикації організму.
- нудота;
- діарея;
- головний біль;
- зневоднення організму;
- підвищена температура;
- млявість;
- болі у печінці, шлунку.
Збудник дизентерії – бактерія Shigella dysenteriae
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Профілактика дизентерії:
- ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі та її приготуванням;
- не купуйте продукти харчування у сумнівних місцях, де їхня якість і свіжість не перевіряється, а самі продавці працюють без медичних оглядів;
- перед вживанням молока та молочних продуктів, які були куплені на фермерських ринках, обов’язково повинні пройти термічну обробку;
- не допускайте споживання продуктів сумнівної якості та із закінченим терміном зберігання;
- для пиття і приготування їжі використовуйте лише питну воду у пляшках або воду з централізованих джерел водопостачання, а при децентралізованому водопостачанні (криниці) воду перед вживанням кип’ятіть;
- ретельно мийте овочі і фрукти проточною водою, для споживання дітьми – обдайте окропом;
- при виявленні симптомів хвороби не займайтеся самолікуванням, а негайно зверніться за допомогою до медзакладу.
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