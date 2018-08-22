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Дизентерія: як вберегтись від інфекції, яка легко передається

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Дизентерія: симптоми та профілактика
Дизентерія: симптоми та профілактика / 24 Канал

Дизентерія – бактеріальна інфекція, яка передається від хворої людини до здорової. Наслідки від інфекції доволі неприємні.

Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Дизентерія – це синдром гострого ураження людини із запаленням дистального відділу товстої кишки з типовими проявами коліту з та появою крові у випорожненнях.

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Збудником дизентерії є бактерія Shigella dysenteriae. Найчастіше причиною дизентерії є порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства.

Симптоми дизентерії

Симптоми дизентерії проявляються у вигляді діареї та загальної інтоксикації організму.

- нудота;
- діарея;
- головний біль;
- зневоднення організму;
- підвищена температура;
- млявість;
- болі у печінці, шлунку.

Дизентерія: симптоми та профілактика

Збудник дизентерії – бактерія Shigella dysenteriae

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Профілактика дизентерії:

- ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі та її приготуванням;
- не купуйте продукти харчування у сумнівних місцях, де їхня якість і свіжість не перевіряється, а самі продавці працюють без медичних оглядів;
- перед вживанням молока та молочних продуктів, які були куплені на фермерських ринках, обов’язково повинні пройти термічну обробку;
- не допускайте споживання продуктів сумнівної якості та із закінченим терміном зберігання;
- для пиття і приготування їжі використовуйте лише питну воду у пляшках або воду з централізованих джерел водопостачання, а при децентралізованому водопостачанні (криниці) воду перед вживанням кип’ятіть;
- ретельно мийте овочі і фрукти проточною водою, для споживання дітьми – обдайте окропом;
- при виявленні симптомів хвороби не займайтеся самолікуванням, а негайно зверніться за допомогою до медзакладу.

Про сальмонельоз читайте за посиланням.

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Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Міністерство охорони здоров’я Інфекція
Джерело: 24 Канал
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