Дізналися про все посеред польоту, – пасажирка рейсу, який злякалися відпускати в Україну

У неділю, 13 лютого, окремі авіакомпанії не дозволили своїм літакам виконувати рейси в Україні через буцімто "несприятливу безпекову ситуацію". Часто про це повідомляли просто під час польоту. Про один з таких випадків розповіла пасажирка.

Пасажирка, яка працює виконавчою директоркою Фонду Олени Пінчук, летіла рейсом Фуншал – Київ, який прямував з Португалії. Тим самим рейсом SkyUp, який примусово направили в Кишинів – столицю Молдови.

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Про все дізналися вже під час польоту

Жінка розповіла, що за дві години до посадки літаку в аеропорту "Бориспіль", в кабіні увімкнули світло та капітан повідомив, що посадку не можуть здійснити "через ситуацію в Україні".

Коли ти в повітрі, без зв'язку, а з тобою 150 дуже різних людей, таке повідомлення може довести до сказу,

– розповідає Ольга Руднєва.

За її словами, після повідомлення всі прокинулися й просто сиділи декілька хвилин в повному шоці. Жінка поряд сказала, що в неї діти, тому їй терміново треба додому.

Через декілька хвилин стюардеса повідомила ту саму фразу: "у зв'язку з тим, що лізингодавець борту не дозволяє посадку в Україні через ситуацію, яка склалася, ми робимо технічну зупинку у Молдові, місто Кишинів. Прохання залишатися на своїх місцях до подальшоі інформації".

Усі просто хотіли додому

Жодна людина на борту не впала в паніку, ніхто не сказав, що хоче назад на Мадейру або назавжди в Молдову. Єдине, що чула пасажирка: "додому, якомога швидше додому".

"Коли літак зупинився, люди навіть аплодували. Перше, що зробили – подивилися новини та відправили повідомлення рідним. За 6 годин пасажирам надали автобус. Ми повернулися в Київ раніше на таксі, яке коштувало на двох 300 доларів", – розповіла Руднєва.

Що трапилося з літаком

У неділю, 13 лютого, абсолютно раптово з'явилася інформація, що борт з португальського Фуншала не може летіти в Київ, тому здійснить посадку в Кишиневі. Спершу повідомляли, буцімто Україна закрила повітряний простір через загрози Росії.

Останню інформацію згодом заперечили в Міністерстві інфраструктури України. Втім, все більше авіакомпаній заговорили, що тимчасово можуть зупинити рейси в Україну. Дехто навіть вдався до дій.

Тим часом Державіслужба пообіцяла допомогу тим українцям, які застрягнуть за кордоном через скасовані рейси. Уряд вже готує план евакуації українців з-за кордону.

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